Mobilisation générale : «C'est notre façon de lutter contre le cancer du sein»

LUXEMBOURG – Samedi matin, 1 500 coureurs et marcheurs ont parcouru la vallée de la Pétrusse à l'appel d'Europa Donna pour soutenir les patients atteints de cancer du sein.

C'est par un matin un peu frisquet qu'on a pu voir des gens de tout âge en jogging et baskets converger vers l'Abbaye de Neumünster. La course de solidarité organisée par Europa Donna contre le cancer du sein a réuni quelques 1 500 participants. Les bonnes vibrations étaient palpables. Après un échauffement collectif en musique, les coureurs et marcheurs se sont élancés dans les ruelles pavées du Grund. Certains avec les poussettes, le chien, les écouteurs, les bâtons de nordic walking. Les plus endurants ont parcouru plusieurs fois les quatre kilomètres du tracé se ravitaillant en eau et en bananes à l'Abbaye.