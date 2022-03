Football : C'est officiel, Leroy Sané est munichois

Le transfert de l'international allemand vers la Bavière est officiel. Il quitte le vice-champion d'Angleterre Manchester City.

L'attaquant international allemand Leroy Sané, 24 ans, a été transféré de Manchester City au Bayern Munich où il a signé un contrat de cinq ans, a annoncé le club allemand, ce vendredi. «Le jeune homme de 24 ans a signé un contrat de cinq ans jusqu'au 30 juin 2025 et commencera à préparer la saison 2020/2021 à Munich la semaine prochaine», a indiqué dans un communiqué le tout récent champion d'Allemagne.

Le club bavarois n'a pas précisé le montant du transfert mais la presse allemande parle de 49 millions d'euros alors que Sané n'avait plus qu'un an de contrat avec City. Cette somme est assortie de bonus qui pourraient faire grimper la note jusqu'à 60 millions, selon des médias britanniques, ce qui en ferait le plus important transfert des Citizens.