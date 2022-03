Buzz : C'est officiel: Ronaldo a signé à Virton!

Le club de foot de Virton fait le buzz sur Internet en affirmant avoir mis le grappin sur le joueur portugais, tenté de quitter le Real Madrid.

«C'est officiel, Ronaldo a craqué pour le pâté gaumais et l'Orval», indique samedi le Royal Excelsior Virton sur sa page Facebook. Un message accompagné d'un photomontage - assez grossier - de Ronaldo portant les couleurs du club. Le «délire» a commencé vendredi soir quand, «confiant», le club invitait le quadruple Ballon d'or à rejoindre ses rangs car «la Gaume, c'est la petite Provence belge», «il y a déjà des vols tous les jours vers le Portugal #LuxAirport», «tu auras le grand privilège de faire gouter le pâté gaumais et l'Orval à tes co-équipiers du Portugal» et «c'est l'occasion pour toi de découvrir un nouveau championnat».