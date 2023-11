Cinéma: C'est officiel, un film sur «Barbie» et «Oppenheimer» va voir le jour

Sortis au cinéma en juillet 2023, les films «Barbie» et «Oppenheimer» ont connu un immense succès.

Ce qui semble être une farce n’en est pas une. Une comédie déjantée s’inspirant des films «Barbie», dont une suite serait déjà envisagée , et « Oppenheimer » sortira bientôt au cinéma. Charles Band, producteur de cette future parodie intitulée «Barbenheimer», s’en réjouit déjà. «Nous sommes dans un monde si divisé et avec tant de films de genre axés sur des choses déprimantes.

Avec «Barbenheimer» je veux juste faire un petit film bizarre, amusant, cool et plein d’esprit qui unit les gens par le rire et l’amusement. Cela nous rappelle que les films peuvent simplement être de l’évasion», a déclaré à «People» l’Américain de 71 ans, qui a également produit la comédie d’horreur «Puppet Master», sortie en 1989.

Le tournage débutera en 2024

Dans cette fiction délirante, on suivra les aventures de la doctoresse Bambi J Barbenheimer, une poupée scientifique de Dolltopia, qui sera accompagnée de son petit ami, Twink Dollman. Elle découvrira le monde réel où l’humanité se retrouve dans son pire état.

La jeune scientifique décidera alors de construire une bombe nucléaire géante pour tout détruire et repartir à zéro. Le tournage de «Barbenheimer» commencera en 2024. Pour le moment, le nom du réalisateur et le casting du film restent inconnus. En revanche, des jouets dérivés sont déjà prévus. «Il y aura une figurine articulée de la doctoresse Barbenheimer chevauchant un missile nucléaire, a annoncé Charles Band. Ça va être amusant et je suis tellement excité de donner vie à Barbenheimer!»