Émouvant message de Biden à son fils : «C'est papa, je t'appelais pour te dire que je t'aime»

Sauf que de nombreux Américains y ont plutôt vu la grande humanité de Joe Biden et son amour inconditionnel pour son fils cadet qui se débattait avec ses addictions. «C'est papa, je t'appelais pour te dire que je t'aime», confie-t-il. «Je t'aime plus que le monde entier mon pote», poursuit-il ému. «Tu dois te faire aider. Je ne sais pas quoi faire et je sais que toi non plus. Je suis là, peu importe de quoi tu aies besoin. Je t'aime».