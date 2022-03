Evénement au Luxembourg – C'est parti ce samedi pour Esch2022!

Événement au Luxembourg : C'est parti ce samedi pour Esch2022!

LUXEMBOURG - La grande aventure d'Esch2022 débute officiellement ce samedi, avec en point d'orgue le décollage d’une fusée.

En fonction de lui, il aura des tâches à accomplir. Grâce à un bracelet à puce distribué à l’entrée, il faudra charger des batteries géantes à Esch-Belval pour propulser la fusée. La fête battra son plein, dès la fin d’après-midi, à Belval et Esch-Centre. Le lancement de la fusée, lovée au haut-fourneau, se fera, grâce à la magie de la réalité augmentée, à 21h30. Mais la fête se poursuivra jusqu’à 23h. Les faisceaux lumineux visibles dans le ciel depuis mercredi soir donnent une idée de l’ambiance à venir, entre musique live, DJ sets, installations vidéo, spectacle pyrotechnique… Le lendemain, deux expos ouvriront à la Möllerei et à la Massenoire.

Les parkings ne seront plus accessibles et la circulation entre Esch-Centre et Esch-Belval sera interdite, à partir de 15h, samedi. Les visiteurs sont donc invités à utiliser les transports en commun ou à se garer sur un des neuf P&R (Bouillon, Lux Sud, Pétange, Gadderscheier, Esch, Parking PMR Belval, Parking PMR Esch-sur-Alzette, Micheville, Bettembourg) et à emprunter la navette. Des navettes sont aussi prévues entre les deux sites. L’événement se déroule sous régime 3G, avec port obligatoire du masque.