«C'est parti d'une blague»

Jeudi, 14h07, rue Montorgueil en plein centre de Paris des femmes déambulent, nues. C’est le concept du clip du groupe electro «Make the girl dance» qui fait un tabac sur le web.

Quand on est un nouveau groupe et qu’on veut se faire connaître, le meilleur moyen est de créer un buzz en ligne et donc de trouver une idée originale qui ne passera pas inaperçue et fera jaser. C’est exactement ce que fait «Make the girl dance», le duo d’electro français composé de DJ Greg Kozo et de l’animateur de télévision Pierre Mathieu.

«C’est le métier de Greg, moi, c’est ma récré», a expliqué Pierre Mathieu dans Le Parisien au sujet de ce groupe créé il y a un an et qui multiplie les prestations en clubs. «On a vite constaté que le titre qui plaisait le plus était ‘Baby Baby Baby’. On s’est dit qu’il fallait tenter de le produire, avec un clip qu’on a monté à l’arrache».

"On était partis sur un clip intello"

Ce clip, ils l’ont réalisé dans la célèbre rue piétonne Montorgueil, dans le IIe arrondissement de Paris, réputée pour ses petites échoppes parisiennes… mais pas pour y voir déambuler des filles nues, comme en témoignent les réactions des passants et autres personnes attablées en terrasses dans la vidéo.

Car le concept du clip est le suivant: la caméra progresse dans la rue filmant le parcours d’une femme intégralement nue, relayée par deux autres au fil de son chemin. «C'est parti d'une blague de notre ancien manager. On était partis sur un clip intello et il nous a dit 'mettez une fille à poil rue de Rivoli’», a raconté Pierre Mathieu au Post.fr.

Un clip tourné en une seule fois

Bien conscients qu’il aurait été impossible de passer une vidéo avec tant de nudité, le duo a décidé de jouer avec la censure. Deux barres noires recouvrent les parties intimes des femmes et on peut y voir défiler le texte de la chanson.

Et pour éviter l’intervention de la police, le clip a été réalisé en un plan séquence tourné une seule fois, «les jeunes femmes courant se rhabiller au fur et à mesure qu’elles se passaient le relais», peut-on lire dans Le Parisien.

Un succès international

Quant aux filles en question, le casting s’est fait via facebook, avec comme objectif d’avoir des femmes normales, «pas des porno stars», a expliqué Pierre Mathieu, précisant que «Six ou sept ont répondu».

Tourné il y a quinze jours, le clip dont le coût total est de 650 euros, est diffusé depuis mardi sur la Toile et rencontre un succès international. Sur Dailymotion, ce sont plus d’un million de personnes qui l’ont visionné et de nombreux sites du monde entier s’en sont fait le relais comme le blog <u>hypebeast.com ou même le quotidien italien Corriere della Serra.