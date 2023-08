C'est parti pour le grand frisson de la Schueberfouer

Clap, 681e! C'est aujourd'hui à 17h, sous un soleil que l'on annonce radieux, que les trois coups de la Schueberfouer, millésime 2023, seront officiellement donnés par la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer. Tout est fin prêt sur le parking du Glacis, après les ultimes réglages et préparatifs effectués fébrilement, hier, et encore ce matin même.

Cette année, 211 établissements forains seront présents, manèges à sensation ou pour enfants, stands de tir, mais aussi les traditionnels restaurants et buvettes. Au côté des enseignes connues des petits et des grands, se glissent quelques nouveautés, comme l'impressionnant Airwolf Sky Control, «pour les personnes qui aiment l'action», décrit un responsable du manège, qui se dit impressionné par «le gigantisme de la Schueberfouer».

Montgolfière pour les petits, tavernes pour les grands

Première apparition aussi pour le Big Monster, «fantastique et détonant, pour toutes les générations», mais également pour le Wild Mouse XXL, un grand huit avec des lunettes de réalité augmentée, et pour le Gladiator.

Les petits pourront pour la première fois voler en montgolfière (Ballonfahrt), tandis que la Taverne Gambrinus, The Alchimist, Pornet et Die Backfischrutsche seront les nouveaux endroits pour se sustenter et étancher sa soif. Bref, un programme complet de réjouissances pour les vingt prochains jours. La Schueberfouer se clôturera le 11 septembre, à 22h, par un feu d’artifice tiré depuis le pont Grande-Duchesse Charlotte.