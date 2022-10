Football: «C'est pas insoluble ça, c'est un coup de peinture»: Noël Le Graët fait scandale

Des chambres exiguës, infestées de cafards

Diffusées dans un contexte de vives critiques sur le respect des droits humains dans l'émirat gazier, notamment ceux des travailleurs migrants, ces images ont été filmées en caméra cachée «avant l'été» selon la chaîne française, dans le cadre d'une enquête sur l'attribution contestée du Mondial au Qatar, menée par son émission «Complément d'Enquête» et la cellule investigation de Radio France.

On y voit en particulier des logements d'employés de sociétés de sécurité privée, une sous-traitante de l'hôtel qui doit servir de camp de base aux champions du monde sortant, et une autre travaillant pour le géant français du secteur, Accor, choisi pour superviser l'offre d'hébergements pendant le tournoi.

Sont montrées des chambres exiguës infestées de cafards, où les travailleurs s'entassent sur des lits superposés, des sanitaires insalubres et sales, des murs tachés d'humidité, des cuisines sommaires avec un évier et deux réchauds à gaz comme seul équipement, ou encore une climatisation en panne dans l'une de ces chambres où la température est de 35 degrés. Certains travailleurs racontent travailler sans quasiment aucun jour de repos ni paiement des heures supplémentaires.

«De nombreuses irrégularités inacceptables»

Ces logements se trouvent dans l'«Industrial Area», quartier périphérique, un «endroit strictement interdit aux caméras», dépourvus d'espace vert et d'infrastructures de transports, décrivent les journalistes. Le Qatar est l'objet de nombreuses critiques d'ONG sur le respect des libertés fondamentales et des droits humains, notamment ceux des travailleurs étrangers, venus notamment d'Afrique et d'Asie du Sud, qui composent la majorité de sa population.