Jessica Errero: «C'est pas parce qu’on est passé par la téléréalité qu’on est bête et sans talent»

Pas facile de se diversifier dans le showbusiness quand on participe à des émissions de téléréalité. Jessica Errero en fait l’amer constat. Cela fait plusieurs années que l’ex-candidate des «Marseillais» et de «Moundir et les Apprentis Aventuriers» tente de percer en tant qu’actrice. Malheureusement pour elle, son parcours professionnel qui lui colle à la peau l’en empêche. Mis à part une apparition dans un épisode de «Demain nous appartient», ainsi que dans deux films au cinéma, la Française de 29 ans ne croule pas sous les propositions.

«Quand nous sommes issus de la téléréalité, les producteurs ne nous donnent pas forcément la chance de nous épanouir dans ce milieu. Sur dix personnes, une seule va te faire confiance jusqu’au bout, les neuf autres vont te dire que tu as du talent, confie-t-elle dans Télé-Loisirs. Globalement, les réalisateurs vont te dire oui pour un rôle, mais une fois dans les mains des productions, on se fait recaler parce qu’on a fait de la téléréalité.»

La jeune femme a alors dû s’expatrier aux États-Unis pour trouver de nouveaux rôles. «Là, j’ai dû travailler parce que l’anglais n’est pas ma langue maternelle. J’ai dû me remettre en question», se souvient-elle. Même si on peut la voir actuellement dans la saison 3 de l’émission de téléréalité «C’est la famille», sur W9, Jessica préférerait gagner sa vie en tant que comédienne. «Sans prétention, je pense avoir du talent, dit-elle. J’ai envie de prouver qu’on peut réussir et que ce n’est pas parce qu’on est passé par la case téléréalité qu’on est bête et sans talent.»