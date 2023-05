Esport au Luxembourg: «C'est plus dur de faire sa place en tant que femme»

«J'ai reçu des messages privés et des tweets inappropriés»

«Quand vous êtes la seule fille, vous devenez une cible, détaille l'étudiante. Les gens vous remarquent davantage et vont avoir plus tendance à vous critiquer. C'est plus dur de faire sa place en tant que femme.» Cette défiance de certains gamers, Lunarie l'a aussi constatée sur la scène grand-ducale. «J'ai reçu des messages privés et des tweets inappropriés, reconnaît la gameuse de 22 ans. Mais j'étais prête pour ça».