Starcraft II : C'est pour le 27 juillet

Maintenant que la phase bêta est bien lancée et que les joueurs peuvent jouer à la fois sur Windows et Mac OS X, Blizzard a enfin annoncé que la version finale de Starcraft II sortira le... 27 juillet. Ce sera ainsi probablement l’une des plus grosses ventes de cette année, tant la licence Starcraft bénéficie d’une aura particulière dans le monde des jeux vidéo.