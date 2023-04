«Playboy»«C'est quoi ces photos de m**** de Marlène Schiappa?»

L'interview de Marlène Schiappa dans le magazine de charme Playboy n'en finit plus de susciter des commentaires. Mardi soir, BFMTV a dévoilé en exclusivité le contenu de la séance photo de la secrétaire d'État française chargée de l'Économie sociale et solidaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne font pas l'unanimité.