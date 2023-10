A Luxembourg: C'est quoi, cette énorme statue apparue place d’Armes?

Plus localement, l'Initiative pour un devoir de vigilance appelle le prochain gouvernement, qui discute actuellement de son programme, à agir pour les droits humains, notamment en appuyant les discussions européennes, et si l'UE n'y arrive pas, en votant une loi nationale «Entreprises et droits humains». L'Initiative appelle aussi à lever les obstacles judiciaires auxquels les victimes de violations des droits humains font face quand ils veulent aller en justice.