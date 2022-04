Au Luxembourg: C'est quoi en fait être «normal»?

LUXEMBOURG – Et si on cessait, dans cette société, de définir une norme? D'estimer qu'une personne non handicapée serait normale, et pas l'inverse, par exemple. C'est l'enjeu d'une campagne dévoilée lundi.

Faire tomber les barrières de la prétendue «normalité», c'est tout l'enjeu de la nouvelle campagne de sensibilisation dévoilée lundi par le ministère de la Famille et de l'Intégration. «Wat ass normal?», littéralement traduit «C'est quoi normal?», pour pousser la réflexion dans cette société où le moindre détail peut vous faire flirter avec la zone d'exclusion. Six acteurs amateurs, sélectionnés sur casting et souffrant tous d'un handicap, ont joué le jeu d'une personne valide dans plusieurs séquences de la vie courante. Pas pour inverser les rôles mais bien pour démontrer que la définition de la norme appartient à chacun de nous et qu'il n'est pas si compliqué d'en revoir le concept.

«Si votre truc à vous, c'est de commencer un livre par la fin, pourquoi je devrais vous juger?», illustre Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration. Le handicap n'existe que si on le considère. Ne le considérons pas quand ce n'est pas nécessaire. «Finalement on est tous un peu normaux et anormaux, on a juste besoin de mieux communiquer», ajoute la ministre. Cécité visuelle, trisomie, syndrome d'Asperger, handicap visible ou pas, d'ailleurs… «on fait tous partie de la même société», veut faire entendre cette campagne déclinée dès cette semaine en radio, télévision, affiches et sur les réseaux sociaux.

«La campagne cible surtout les gens qui n'ont pas de handicap», insiste Corinne Cahen. Ce sont ces mentalités qui doivent évoluer dans nos rues, dans nos parcs, dans nos salles d'attente. Pourquoi la norme ça ne serait pas que tout le monde maîtrise la langue des signes? L'une des questions que pose aussi cette initiative, destinée à lever les obstacles pour favoriser les solutions.

Mais le Luxembourg a-t-il les armes pour que cette campagne n'en soit pas une de plus et un coup d'épée dans l'eau? «On y travaille tous les jours», répond Corinne Cahen, citant par exemple la loi sur l'accessibilité, déjà votée, la reconnaissance de la langue des signes allemande, l'assistance à l'inclusion dans l'emploi... «Nous travaillons à faire du Luxembourg un monde où nous pouvons vivre tous ensemble». Sans norme établie donc, et sans jugement arbitraire.