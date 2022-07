Bob Jungels: «C'est super de pouvoir faire vibrer tout le monde»

Jungels, seul en tête dans les 60 derniers kilomètres de cette première étape alpestre, a résisté au retour de Pinot, lancé à ses trousses dans la dernière ascension et revenu à une vingtaine de secondes.

Bob Jungels: Je suis en train de réaliser ce que j'ai fait. Il y a de la fatigue, mais aussi beaucoup de joie. On a un peu profité avec l'équipe hier (dimanche), on a bu un petit verre de champagne, ça a fait du bien à tout le monde. J'ai aussi vu l'impact de ma victoire au Luxembourg, j'ai eu des appels à gauche et à droite. C'est super de pouvoir faire vibrer tout le monde, d'amener une telle joie.