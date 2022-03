Matthew Fox : C'est trop dur, la vie d'acteur

Matthew Fox, qui fait son retour au cinéma, déteste s'éloigner de sa famille pour promouvoir ses films.

La définition du bonheur, pour le héros de «Lost»? Passer le plus de temps possible avec son épouse, Margherita, et ses deux enfants, Kyle et Byron. Matthew Fox a d'ailleurs pu s'octroyer une longue pause avec eux. «Je ne pourrais pas être plus heureux avec ma famille, dans l'Oregon. On a mis trois ans à construire notre maison. Nous nous sentons si bien ici», a confié l'Américain de 46 ans au magazine Da Man.