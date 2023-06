Communales au Luxembourg: «C'est un beau dimanche, trop beau pour aller voter»

26°C au thermomètre. Le besoin de fraîcheur se fait de plus en plus ressentir, mais ce n'est pas encore la toute grosse affluence, ce dimanche électoral sur les plages du lac de la Haute-Sûre, même si les parkings autour de Lultzhausen commencent à saturer. Étendus sur l'herbe ou les pieds dans l'eau, essentiellement des non-résidents, Belges et Français venus en voisins. Les autres sont pour la plupart des résidents étrangers, qui ont éludé la case «élections».