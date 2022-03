«C'est un bon début»

Le Sénat américain a adopté mardi, par 61 voix contre 37, un plan de relance économique de 838 milliards de dollars. Une initiative saluée par le président Barack Obama.

La majorité démocrate a ainsi obtenu la majorité qualifiée de 60 voix pour empêcher l'opposition de ralentir indéfiniment la procédure. "Relancer le crédit", "renforcer les banques", aider les propriétaires immobiliers et les PME. La "refonte fondamentale" par l'administration Obama du plan mis en œuvre par le gouvernement précédent prévoit un nouveau renflouement sur fonds publics des banques qui en ont besoin, a indiqué le secrétaire américain au Trésor américain, Tim Geithner, lors d'une intervention au Trésor.

Le Trésor va créer une société pour regrouper les investissements de l'Etat fédéral dans les banques, a-t-il indiqué, sans préciser le montant que le Trésor prévoyait d'attribuer à cette fin. L'aide de l'État étant un "privilège et non pas un droit", M. Geithner a annoncé un durcissement des conditions de l'octroi de l'argent des contribuables aux établissements financiers.

Troisièmement, a dit M. Geithner, la Réserve fédérale américaine et le Trésor vont étendre leur programme de soutien au crédit à la consommation et aux entreprises en étant prêt à le financer jusqu'à hauteur de 1.000 milliards de dollars. Ce programme, non encore lancé, était doté initialement de 200 milliards de dollars.