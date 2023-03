Doigt d'honneur à la Chambre: «C'est un geste vraiment pas intentionnel»

«Je veux passer à autre chose, cette affaire a pris trop d'envergure»: Myriam Cecchetti trouve que l'on s'est trop attardé sur son geste lancé à la fin de son intervention à la Chambre des députés, mardi, après un échange houleux avec le député socialiste Dan Kersch. Sur les images, on la voit clairement lever le majeur de la main gauche. «Je ne m'en suis même pas rendu compte, c'est un geste vraiment pas intentionnel», a-t-elle confié à L'essentiel. «Ce n'est qu'après qu'on m'a dit: ''T'as vu ce que tu as fait?''», poursuit la députée déi Lenk, qui s'est excusée à la fin de la séance.

«J'étais énervée par l'attitude de Dan Kersch qui a lancé des mensonges et cherché à me discréditer». Le député socialiste n'a pas cessé de l'interrompre et est allé jusqu'à l'accuser d'un double discours à propos des syndicats. L'ex-ministre de l'Intérieur estimait que déi Lenk se présentait comme le seul parti qui les défendait, alors qu'à la Chambre il disait le contraire de ce qu'ils demandaient. Il en a même rajouté une couche en prétendant que la députée n'écrivait pas elle-même ses interventions. Interloquée, Myriam Cecchetti a été pressée de terminer son discours et de quitter la tribune par le président de la Chambre, Fernand Etgen.