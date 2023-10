Communauté juive au Luxembourg: «C'est un mélange de colère, de choc, de désespoir et de résilience»

1 / 20 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«Je me sens triste», confie une jeune résidente espagnole de confession juive. «Nous avons des cousins en Israël qui ont été appelés pour combattre», dit-elle. Elle participait avec Yael, une parente, à une manifestation de soutien et de solidarité avec les victimes de l'offensive sur Israël par les «terroristes» du Hamas. Quelque 300 à 400 personnes ont manifesté place Clairefontaine mardi en fin de journée pour marquer leur solidarité, à l'invitation du consistoire israélite. Parmi la foule, le grand rabbin, qui a dit une prière, ou encore la bourgmestre Lydie Polfer et l'échevine Corinne Cahen.

«C'est bien d'être ici, au Luxembourg, de pouvoir se rassembler comme ça», souffle Yael. Sa proche ajoute: «Je sais que le peuple palestinien n'est pas le Hamas, ce ne sont pas tous des terroristes».

Le rassemblement a réuni une communauté juive visiblement sous le choc. La manifestation s'est déroulée dans le recueillement et la dignité. «C'est un mélange de colère, de choc, de désespoir et de résilience», résume Ari Warshawsky, venu avec son mari et leur petite fille. Eux aussi ont des cousins au front, et un de leur proche, Tomer Ahimas, est porté disparu.

«Nous devons nous concentrer sur notre solidarité, être ensemble contre le terrorisme», poursuit Ari, «particulièrement ici, en Europe, où la communauté est beaucoup plus petite qu'il y a cent ans».

«Ce sont des civiles, des innocents»

Selon lui, «aucune raison ne justifie» ce qui se passe depuis quelques jours, avec une offensive du Hamas qui a désormais fait plus de 1 000 morts côté israélien. «On ne peut qu’espérer que les otages soient ramenés sains et saufs d'une manière ou d'une autre», dit encore Ari, qui réside au Luxembourg avec sa famille depuis trois ans. «Il y a des enfants, des familles. Ils ont même pris une survivante de l'holocauste. Une vieille dame qui en représentait aucun danger pour personne. Ce sont des civils, des innocents», ajoute-t-il, la voix qui se brise sous le coup de l'émotion.

«Cette attaque ne concerne pas la politique», dit-il encore. Avant de conclure, en caressant les cheveux de sa fille: «aller retrouver ceux que vous aimez, et serrez-les forts».

Comme Ari, beaucoup des personnes présentes avaient le visage marqué par l'émotion, certains laissant aller leurs larmes. Entre prières, chants hébreux et bougies, certains participants brandissaient des pancartes avec des noms et portraits de certaines des nombreux otages pris par les terroristes du Hamas. Le plus souvent des enfants, des jeunes, des familles.

«La communauté internationale doit faire pression sur le Hamas pour qu'il se rende compte que ces otages sont un risque pour lui, pas une assurance», a d'ailleurs tonné l'ambassadrice d'Israël dans son discours. Le président du Consistoire Albert Aflalo a appelé à une libération rapide des otages, condamnant «l'horreur, la barbarie, les massacres».

«Des actes ignobles»