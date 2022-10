Football : «C'est un put*** de sommet et on n'en parle pas»: Christophe Galtier s’emporte

Les tensions sur et en dehors du terrain entre Neymar et Kylian Mbappé , l’épisode du «char à voile» , les luttes de pouvoir intestines opposant Luis Campos à Antero Henrique, les graves accusations visant Nasser Al-Khelaïfi, les envies de départ de Mbappé et, dernière révélation en date, l’«armée numérique» … Depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain est entraîné dans une infernale spirale de scandales (sans parler de l’hallucinante affaire Hamraoui chez les féminines). La révolution pompeusement annoncée cet été a vécu. Le club parisien traverse aujourd’hui une crise inédite dans son histoire moderne.

«Vous ne parlez jamais football. On est que sur l’extrasportif. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas»

Ce vendredi, à deux jours du choc contre Marseille, l’ancien coach de Saint-Étienne, Lille et Nice s’est emporté en conférence de presse. Interrogé sur les états d’âme de Mbappé, il a tapé du poing sur la table: «Vous ne parlez jamais football. On est que sur l’extrasportif. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas. Que ce soit presse écrite, radio, télé, vous dites le contraire de ce que je dis. Quand je vous dis: ''Untel va bien'', ''Ça se passe bien dans le vestiaire'', ''Ils s’entendent bien'', ''Ils sont sérieux'', ''Ils sont professionnels'', ''Ils sont solidaires''… ça n’intéresse personne. On écrit autre chose. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs». Le match face à Marseille, «c'est un put*** de sommet et on n'en parle pas».