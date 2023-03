Papeterie menacée en Meuse : «C'est une catastrophe, les gens vont partir travailler au Luxembourg»

STENAY – Le groupe finlandais Ahlstrom, spécialiste de la fabrication de papier et carton, a annoncé lundi une consultation en vue de la fermeture de sa papeterie de Stenay (Meuse), qui emploie 127 personnes.

Le groupe finlandais Ahlstrom, spécialiste de la fabrication de papier et carton, a annoncé lundi entamer une consultation des élus du personnel en vue de la fermeture de sa papeterie de Stenay (Meuse), qui emploie 127 personnes. «Malgré un examen approfondi des différentes options et des tentatives de développement de nouveaux produits potentiels, Ahlstrom n'a pas été en mesure de trouver des solutions qui permettraient au groupe de continuer à exploiter l'usine de Stenay», indique la société dans un communiqué.

L'un des deux employeurs majeurs du territoire

Sollicités, ni le directeur général d'Ahlstrom en France, David Beaudier, ni le directeur de la papeterie de Stenay, Régis Reig, n'ont donné suite. «Nous avons demandé l'arrêt de la machine, les salariés sont sous le choc et il ne faut pas prendre de risque avec leur sécurité», a déclaré à l'AFP Alain Magisson, délégué CGT et secrétaire du comité social et économique (CSE). Selon lui, la première réunion extraordinaire du CSE, pour enclencher la procédure de plan social, pourrait avoir lieu dimanche.