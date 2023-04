«C'est une fierté de voir son nom apparaître au Luxembourg»

1 / 2 La photographe Kinga Pakula (à d.) accompagnée de sa modèle Vanessa Duarte (à g.). Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Il y a quelques semaines, nous avons proposé à nos lecteurs les plus créatifs et passionnés de photo de réaliser la nouvelle couverture Facebook de L'essentiel, vitrine de notre média. Après une première étape qui consistait à nous envoyer vos plus belles photos, notre équipe a ensuite sélectionné les meilleures d'entre elles et les a soumises aux votes de nos lecteurs.

Avec plus le 2 700 votes recueillis sur notre site, le concours a été un succès. Parmi nos sept clichés finalistes, l'un d'entre eux s'est démarqué: celui de Kinga Pakula, photographe basée au Luxembourg, qui a remporté le défi avec 48% des votes. L'essentiel a reçu la grande gagnante dans ses locaux, accompagnée de Vanessa et Shelby, les modèles ayant contribué à la réussite du cliché parfait.

Kinga Pakula Photography

«Shelby nous a détruit le studio, mais c'était super»

«J'avais reçu un message de mon amie Vanessa, dans lequel elle me parlait de votre concours photo. Elle m'a dit: ''On le fait!'', je me suis dit pourquoi pas», explique Kinga, photographe d'origine polonaise basée depuis dix ans au Luxembourg. Pour l'habitante de Clémency, le scénario est apparu assez rapidement et a été surtout l'occasion pour elle et son amie de passer un bon moment, en compagnie d'un modèle assez particulier.

«On a créé le fond avec des journaux qu'on a récoltés un peu partout. On a pensé à prendre mon chien en dernière minute, il nous a détruit tout le studio, mais c'était super», raconte avec humour la spécialiste en grossesses, naissances et portraits artistiques d'enfants. Et travailler avec Shelby, ce n'est visiblement pas de tout repos: «Le chien, c'est un peu comme les enfants. Je prends 50 photos et au final, une seule sera bonne». Mais le jeu en valait la chandelle.

Pour Kinga, habituée des concours photo internationaux, il s'agit d'une première au Grand-Duché, pays de cœur où la Polonaise a déménagé pour y soigner sa fille, lourdement handicapée et décédée il y a six mois. «Je me suis installée ici et je m'y sens bien. Et puis, j'ai ma petite étoile là-haut qui me pousse à continuer», explique la maman de deux autres enfants. «C'est une joie et une fierté de voir son nom apparaître quelque part au Luxembourg». Fidèle lectrice de notre journal, Kinga installera prochainement son studio à Bascharage.