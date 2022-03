Réactions : «C'est une manière de faire digne d'un Sarkozy»

LUXEMBOURG - La ferme mise au point de Jean-Claude Juncker vendredi fait réagir.

«C'est une manière de faire digne d'un Sarkozy et pas un comportement à la luxembourgeoise», martèle le président du syndicat OGBL, Jean-Claude Reding. La raison de son irritation: l'intention du Premier ministre de s'exprimer sur la suppression des allocations familiales et le cas des frontaliers le 17 septembre, soit le lendemain de la manifestation intersyndicale.

«Cela consiste à dire "les autres ont tort et maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison"», enfonce Jean-Claude Reding. Vendredi, le Premier ministre a défendu les mesures d'austérité annoncées au printemps et évoqué la tenue d'une tripartite avec les partenaires sociaux. Du coup, «s'il ne veut pas rediscuter des mesures au vu de la situation économique qui s'est améliorée, je me demande de quoi on va bien pouvoir parler, raille Jean-Claude Reding.