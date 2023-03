Eric André et Emrata: «C'étaient de belles images que nous devions partager avec le monde»

Eric André et le top model Emily Ratajkowski, 31 ans, ont officialisé leur relation, le jour de la Saint-Valentin 2023, en postant deux photos à la fois drôles et sexy sur la page Instagram du comédien de 39 ans. L’Américain a expliqué comment sa publication, qui a fait le buzz avec plus de 600 000 likes, était née. «C’est un vrai instantané de vie. Je buvais du vin, assis sur le canapé. Elle a commencé à mourir de rire et elle m’a dit: «Je dois prendre une photo de ça». Nous avons craqué et convenu que c’étaient de belles images que nous devions partager avec le monde», a-t-il raconté.