C'était grève dans les écoles

Lycéens, parents et fonctionnaires, en majorité des enseignants, ont entamé jeudi une journée de grève et d’actions très suivie contre les dizaines de milliers de suppressions de postes attendues ces prochaines années. Dans le primaire, entre 46,16 % des professeurs des écoles selon le ministère de l’Éducation nationale et 63 % selon le syndicat SNUipp-FSU (majoritaire) ont débrayé.