Au Luxembourg : «C'était hypocrite que l'alcool soit toléré, pas le cannabis»

LUXEMBOURG – Validé vendredi, le projet de loi sur la légalisation du cannabis récréatif fait déjà parler.

«On pourra cultiver combien de plants par ménage?», s'enquiert Marc*, résident luxembourgeois de 25 ans, avec un grand sourire plein d'espoir. Les avis sur la légalisation du cannabis varient un peu mais dans l'ensemble, les jeunes croisés ce dimanche sont plutôt favorables au projet de loi validé vendredi par le gouvernement. «Je pense que c'est le moment de légaliser, reprend le jeune homme. Après tout, c'est une drogue douce, je trouvais cela un peu hypocrite que l'alcool soit autorisé et pas le cannabis».

Le projet de loi, qui doit encore suivre son parcours législatif, autorisera la consommation de cannabis dans la sphère privée et la culture à domicile jusqu'à quatre plants, pour les personnes majeures. La possession et la consommation de cannabis sur la voie publique en petite quantité seront en outre dépénalisées: les contrevenants ne seront plus poursuivis, mais des amendes pourront toujours s'appliquer.