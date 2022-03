C'était l'année... 78

Claude François s’éteignait il y a 30 ans. Une centaine de fans ont bravé mardi les averses et la fraîcheur pour rendre hommage au chanteur dans son fief de Dannemois, dans l’Essonne.

Les premiers arrivés ont quitté tôt le matin la Bretagne, Reims, Montpellier et même pour certains la Belgique et le Luxembourg. Tous se sont retrouvés au moulin de Dannemois, où l'artiste a vécu pendant près de dix ans et où il a élevé ses enfants.

Sur le sol du hall parsemé d'étoiles où l'on peut lire les initiales «CF», ils ont évoqué leur passion pour le chanteur disparu le 11 mars 1978. «J'ai voulu me suicider ce jour-là», assure Katia qui n'avait que seize ans lorsque Claude François est décédé. «Je viens tous les ans à cette date, mais ça me fait toujours un petit quelque chose», confie-t-elle avant d'ajouter : «c'est quand même dommage que les enfants de Claude ne soient pas là».

Près d'elle, un jeune couple tient un bouquet dans les mains. Damien, 24 ans, et sa compagne Jennifer, 23 ans, ont fait le chemin depuis Bordeaux et avouent écouter régulièrement les succès d'un artiste qu'ils n'ont pourtant pas connu. «C'est ma mère qui m'a fait découvrir Claude François, indique Damien, et c'est vrai qu'on aime bien». Discrètement, David Nicolas passe la porte du hall, mais sa chevelure blonde et sa démarche le trahissent. Ce sosie de Claude François qui prépare son spectacle pour la fin de la semaine tient à être présent: «il me manque énormément» déplore-t-il.