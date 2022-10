Élodie Frégé à la Star Academy : «C'était la course à qui serait la plus band****»

Très consciente de son côté un peu empotée, «plouquette»: «À cette époque, je voulais à tout prix être jolie, parce que je ne me sentais pas attirante quand j'étais adolescente, j'étais plutôt drôle et première de la classe», a-t-elle confié à la journaliste Chloé Thibaut, pour son livre «Toutes pour la musique» qui sortira le 20 octobre.

«J'avais ce truc en moi de vilain petit canard, résultat, dans l'émission j'étais "trop". Je confondais se mettre en valeur et charger la mule», explique-t-elle, ajoutant qu'elle n'était «pas forcément aidée» car elle avait «l'impression que c'était la course à qui serait la plus band****». Et elle raconte une expérience qui l'a «vraiment choquée»: alors qu'elle avait interprété «Sans contrefaçon» de Mylène Farmer, la production l'avait affublée de «sous-vêtements affriolants»: corset pigeonnant, collants, jarretelles et hauts talons.