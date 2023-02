«C'était quoi ce grand boum?»: la détonation qui intrigue au Luxembourg

Un bruit sourd, des vitres qui tremblent, des animaux domestiques qui s'agitent dans la maison… De nombreux habitants de communes du sud du pays comme Esch-sur-Alzette, Differdange et Rodange et des villes françaises frontalières, ont affirmé avoir entendu une impressionnante détonation, jeudi matin entre 10h15 et 10h30, parfois avec inquétude.

«J'ai entendu une gros boum ce matin. Comme une explosion. Chez mon frère, les vitres ont vibré et ma soeur a ressenti la secousse jusqu'en France. Je me demande ce que c'était» s'interroge Christophe, à Rodange. Entre le Luxembourg et la France, dans les communes de Differdange, Longwy, Lexy, Villers-la-Montagne, et jusque Longuyon, la mystérieuse détonation a suscité l'interrogation.