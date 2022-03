«C'était une aventure d'une incroyable richesse»

LUXEMBOURG - Ann Wagner, ambassadeur des États-Unis, rentre chez elle après quatre ans au Luxembourg.

Après quatre ans au Grand-Duché, Ann Wagner (à d.) quittera son poste d'ambassadeur des États-Unis fin juin. Editpress

L'essentiel: Vous allez facilement réussir à quitter le Luxembourg après ces quatre années?

Ann Wagner: Oui, car c'est une page de notre vie familiale qui se tourne et une autre qui s'ouvre. C'était professionnellement et humainement une aventure d'une incroyable richesse. Nous sommes arrivés en août 2005, nous repartons fin juin. Mon fils Stephen pourra commencer l’université aux États-Unis et ma fille Mary Ruth attaquer la «high school». C’est vraiment le bon moment pour rentrer.

Qu'allez-vous faire aux États-Unis?

Professionnellement, je ne sais pas encore. Je vais me donner un petit peu de temps pour choisir entre le monde des affaires ou la vie publique. Avec mes deux enfants, nous allons retrouver le Missouri où nous habiterons à Ballwin. Je vais aussi rejoindre mon fils aîné Raymond III et surtout mon mari Raymond II qui a fait près de 50 allers-retours entre les États-Unis et l'Europe pendant ces quatre années.

Que retenez-vous de ce séjour au Luxembourg?

Tant de souvenirs et tant de rencontres qu'il est bien difficile de faire un tri. J'ai surtout appris à connaître un pays qui est fascinant par son cosmopolitisme et sa capacité à utiliser au mieux des ressources qui sont limitées vu sa taille. La flexibilité et l'adaptabilité du Luxembourg sont vraiment surprenantes!

Qu’avez-vous apprécié particulièrement au Luxembourg?

La diversité des gens et des paysages, la nature tellement présente et différente sur un aussi petit territoire. Je me suis vraiment sentie bien au Grand-Duché. Depuis ce centre de l’Europe, nous avons aussi beaucoup pu voyager vers d’autres pays, d’autres capitales, d’autres lieux, d’autres histoires, d’autres cultures. Cela a été une merveilleuse source d’enrichissement.

Avez-vous été surprise par le pays?

En arrivant des États-Unis, je connaissais quelques éléments sur le Luxembourg et j’avais aussi quelques idées reçues. Mais je ne savais rien de sa richesse multiculturelle, de cette facilité qu’ont tant de gens à vivre bien ensemble dans un aussi petit pays. Les Luxembourgeois forment vraiment un peuple incroyable et surprenant.

Et l'Europe?

De loin, vous pouvez toujours penser qu'il y a tant de différences. Mais elles ne sont finalement pas si grandes. Sur bien des plans, économie, environnement, terrorisme, démocratie, nous avons les mêmes points de vue et les mêmes aspirations. Mais tant que vous ne l’avez pas vécu, vous ne raisonnez qu’en termes de différences. C’est la raison pour laquelle je crois aussi fortement aux échanges. Vous devez vivre avec les gens, partager leur culture, manger leur nourriture pour comprendre vraiment ce qu’ils sont. Assurément, nous partageons les mêmes valeurs de base.

Que rapporterez-vous chez vous?

Certainement un peu de Luxembourg aux États-Unis! De la vaisselle Villeroy & Boch, mais aussi et surtout beaucoup de souvenirs et d’images. Avec mes enfants, nous avons été heureux de vivre pleinement ces quatre années au Luxembourg. Simplement, il est temps pour nous de rentrer et d’ouvrir un nouveau chapitre de notre vie.

Vous reviendrez un jour?

Comment pourrais-je ne pas avoir envie de revenir dans ce pays où je vais laisser tant d’amis? Ces quatre années ont été si merveilleuses qu’elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire et aussi dans celle des mes enfants.