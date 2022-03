JO 2022 : «C'était une faute bête, mais sur cette piste ça se paye»

LUXEMBOURG/PÉKIN - Gwyneth ten Raa, 16 ans, revient sur ses Jeux olympiques et ses abandons en géant puis en slalom.

Gwyneth ten Raa: Sur le géant, j'étais moins stressée que prévu. J'étais bien partie mais j'ai glissé vers le bas et raté la 7e ou 9e porte. Pour le slalom, je voulais bien faire et je me suis mis plus de pression. J'ai fait une faute bête, mais sur cette piste, chaque faute se paye tout de suite. La neige était plus agressive que ce dont j'ai l'habitude et la pente plus raide.