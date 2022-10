Après le meurtre: «C'était une femme joyeuse»: Athus va rendre hommage à Diana

«Nous avons dû prévenir la commune, car nous nous attendons à ce qu'il y ait du monde, sans doute plus de 100 personnes». Une chanson que Diana aimait entonner lors de karaokés, un lâcher de ballons blancs... À Athus, en Belgique, où Diana a vécu plus de trois ans, des proches organisent samedi une marche blanche pour rendre hommage à la Portugaise de 40 ans, installée depuis cet été à Diekirch et dont le corps a été retrouvé démembré le 19 septembre à Mont-Saint-Martin. «Nous nous rassemblerons dans le parc à côté de la bibliothèque», précise l'une des organisatrices.