Ex-belle-mère de Lisa Marie Presley: «C'était une petite fille précieuse, elle fait toujours partie de mon coeur»

Ce sont des petits trésors que chacun découvre ou redécouvre avec bonheur quand il fouille dans de vieux tiroirs. Sauf que quand on a été un des amours de la plus grande star internationale du XXe siècle, ces découvertes prennent une autre dimension. Linda Thompson a été la compagne du King juste après son divorce d'avec Priscilla, alors que Lisa Marie Presley n'était encore qu'une toute petite fille.

«Comme beaucoup d'entre vous, je fais un peu de ménage de printemps et je suis tombée sur cet album de photos de l'époque», a-t-elle écrit sur Instagram. «Le temps s'est arrêté pendant quelques instants», a-t-elle ajouté. Sur ces clichés Polaroid, on découvre la petite Lisa Marie. «Je me souviens d'elle avec tant d'amour. C'était une petite fille précieuse», raconte la septuagénaire. «On voit ici qu'elle avait six ans et venait de perdre ses deux dents de devant», se souvient-elle. «Nous avons eu une relation si merveilleuse pendant tant d'années. Elle fait toujours partie de mon cœur».