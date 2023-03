Selena Gomez : «C'était vraiment une perte de temps de rester sur les réseaux»

Alors qu'elle est à nouveau la reine d'Instagram, Selena Gomez explique pourquoi ce n'est pas elle qui gère directement ses pages.

La jeune femme est aujourd'hui plus apaisée en ayant confié la gestion de ses réseaux à un assistant. Instagram

À 30 ans, Selena Gomez ne veut plus qu'on lui colle l'étiquette Disney. «Je n'ai pas honte de mon passé», a-t-elle confié à Vanity Fair dont elle fait la couverture (édition de Hollywood) en mars, aux côtés des autres étoiles montantes de Hollywood. «Mais j'ai tellement travaillé pour m'en émanciper et trouver ma propre voie que je ne veux pas renvoyer l'image d'une personne que je ne suis plus».

Elle a mûri, assume qui elle est et ses démons: à l'automne dernier, elle a confié ses troubles mentaux dans un documentaire, «My Mind & Me», diffusé sur Apple TV+. «Je crois que dévoiler ma bipolarité me permet d'être plus ouverte de manière générale», a-t-elle ajouté. «Je n'ai pas l'impression d'être folle. Oui, j'ai tendance à pas mal ruminer, mais je dois être fière de qui je suis et je dois prendre soin de moi».

«Mon esprit se concentrait sur les commentaires négatifs»

Et cela passe par une prise de distance avec les réseaux sociaux. C'est une des seules stars à assumer d'avoir confié leur gestion à un assistant. «Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un vrai lycée. J'ai grandi dans un environnement bien plus vaste et j'ai été rapidement inondée d'informations non désirées via Internet», explique-t-elle. «J'ai vécu des moments difficiles lors d'une rupture amoureuse (avec Justin Bieber, ndlr) et après, je n'ai plus voulu avoir affaire aux commentaires sur mes relations ou aux opinions que les gens avaient sur moi». Car même «s'il y avait des milliers de commentaires positifs à mon égard (...) mon esprit se concentrait sur les négatifs».

Elle pensait être capable de passer outre - «les gens peuvent me traiter de moche ou de stupide, je m'en fous» - mais «certaines personnes écrivent des textes si détaillés et si méchants que c'est dur de ne pas être touchée». Lassée de pleurer constamment, elle décide de s'éloigner de sa communauté. Finalement, «c'était vraiment une perte de temps de rester sur les réseaux».

«Aujourd'hui, j'ai accès à tout cela mais de manière contrôlée: c'est mon assistant qui poste ce que je lui envoie. Quant aux commentaires, on me présente seulement une petite sélection; une sélection qui a vocation à m'encourager». Une relation plus apaisée qui semble lui convenir alors qu'elle est redevenue la reine d'Instagram la semaine dernière avec 390 millions d'abonnés.