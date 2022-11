Injures à un député : «C8» et «Touche pas à mon poste» seront-elles sanctionnées?

Cette dernière avait été saisie à la suite d'une altercation survenue une semaine plus tôt sur le plateau de «Touche pas à mon poste» (TPMP) entre le présentateur vedette de C8 Cyril Hanouna et Louis Boyard, députe LFI et ancien chroniqueur de l'émission. «Abruti», «tocard», «bouffon», «t'es une merde»: l'animateur Cyril Hanouna avait abreuvé d'injures le jeune député qui venait d'accuser les «cinq personnes les plus riches» de France d'«appauvrir l'Afrique», citant le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8.