Vancouver-2010 – Ca chauffe dans l’équipe américaine

Vancouver-2010 : Ça chauffe dans l’équipe américaine

Lindsey Vonn s'est dite mercredi sincèrement désolée que sa chute en slalom géant ait pu pénaliser sa compatriote Julia Mancuso, même si cela a contribué à attiser les tensions entre les deux coéquipières.

La championne olympique de descente était en avance de 35/100 aux trois-quarts du parcours de la première manche, quand elle a buté sur un petit tas de neige et a terminé sa course dans les filets. S'élançant juste après elle, Mancuso, la tenante du titre, a été arrêtée en pleine course et a dû reprendre le départ un peu plus tard. Mais elle a perdu une grande chance d'accrocher le podium en se classant 18e de la première manche alors que la deuxième manche a été reportée à jeudi. «Je sais qu'elle était déçue et je sais qu'elle est frustrée et probablement folle de rage après moi, mais j'aurais préféré ne pas tomber», a souligné Vonn, qui s'est fracturé le petit doigt droit, mais participera bien à la deuxième manche vendredi.