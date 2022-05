Désinfection du covid en Chine: «Ca donne l’image d’une bataille héroïque contre un ennemi invisible»

Désinfection du covid en Chine : «Ça donne l’image d’une bataille héroïque contre un ennemi invisible»

En Chine, les services de désinfection déversent des tonnes de produits chimiques dans l’espoir d’éradiquer le coronavirus, malgré un effet anti-épidémique douteux.

La Chine, où le Covid-19 a été initialement détecté fin 2019, subit depuis le début de l’année un retour de boomerang avec le variant Omicron, qui lui fait confiner des villes entières à commencer par la plus peuplée, Shanghai. Dans l’arsenal de la stratégie zéro-Covid , la désinfection des surfaces s’inscrit dans le cadre d’une «attaque en règle» contre le virus, y a expliqué début mai un responsable municipal.

Des efforts «assez futiles»

Sur des vidéos diffusées en ligne, on peut voir des employés en combinaison intégrale asperger comme au kärcher des appartements dont les habitants ont été placés en centre de quarantaine. Meubles, vêtements, aliments: aucun effet personnel n’échappe aux gouttelettes désinfectantes dans les logements dont les habitants ont dû laisser la clé à cet effet avant de partir.

En extérieur, la vague de désinfection s’abat sur les trottoirs, les murs des immeubles et même les parcs. Mais de l’avis d’experts interrogés par l’ AFP, ces efforts sont assez futiles face à un virus qui se propage principalement dans l’air lorsque l’on tousse ou éternue. «Il n’est pas nécessaire de désinfecter à grande échelle puisque l’infection par le toucher de surfaces contaminées n’est pas une voie de transmission importante», observe Yanzhong Huang, spécialiste de santé publique au Council on Foreign Relations à New York.