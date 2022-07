Grève des trains Metz-Luxembourg: «Ça fait 19 ans que je prends le train alors j'ai tout connu»

HAGONDANGE/HETTANGE-GRANGE/LUXEMBOURG - Depuis mardi soir, les usagers de la ligne Metz-Luxembourg doivent composer avec la grève de la SNCF, et le peu de trains qui circulent entre la France et le Grand-Duché.

7h, ce matin à la gare d'Hettange-Grande, la dernière avant la frontière sur la ligne Metz-Luxembourg. Un parking quasiment vide, peu de voyageurs sur le quai. Rosa et Anne, deux habituées de la ligne se posent même la question de savoir si le train va passer. «Il n'y a personne ce matin. C'est bizarre», relèvent-elles. Pour Anne, pas de changement d'organisation pour ce matin. «Je prends toujours le train à l'heure-là. Par contre, ce soir, je vais rentrer plus tôt. Ça fait 19 ans que je prends le train alors j'ai tout connu. Même les pannes électriques à Bettembourg», ironise la frontalière, en référence au problème survenu mardi soir.

Pour Michael, pas de changements d'organisation. Dans tous les cas, il prend d'habitude les trains qui circulent aujourd'hui. «Au pire j'aurais pris la voiture. Je ne peux pas faire de télétravail mais je pense que beaucoup ont opté pour cette solution aujourd'hui», raconte-t-il.

«Je pars un peu plus tôt ce matin mais pas ce soir»

Julien est aussi un habitué de la ligne. «Je pars un peu plus tôt ce matin mais pas ce soir. Le train que je prends d'habitude circule. Mais si ça ne va pas, j'ai un plan B: le bus 323 qui part de Luxembourg et va à Hettange-Grande. C'est déjà ce que j'ai fait mardi soir. J'aurais pu faire du télétravail aujourd'hui, mais je m'y suis pris un peu en retard», confie-t-il.

7h24, le train arrive en gare. Le quai s'est un peu rempli en une vingtaine de minutes. Les portes s'ouvrent et comme attendu les rames sont déjà bien remplies, avec des personnes debout devant les portes. Il va falloir se faufiler pour monter à bord. 7h26, la contrôleuse donne le départ. Tout le monde a pu rentrer dans le train. Les voyageurs qui prendront les prochains trains à Hettange-Grande à 8h13, 8h25 et 8h55 devraient connaître la même situation. Pour le retour ce soir, les trains devraient être bien remplis aussi. Avec seulement trois trains qui iront jusqu'à Metz et trois supplémentaires qui auront Thionville en terminus.

«Ça va être un ''carnage'' sur la route»

Un peu en amont sur la ligne, la gare d'Hagondange est inhabituellement calme. Le parking extérieur, pour une fois, n'affiche pas complet. «Les gens se sont organisés et beaucoup se sont rabattus sur la voiture», explique un agent SNCF, sans se risquer à avancer de chiffres. «On se sent quand même abandonné à notre sort, témoigne Olivier, employé de banque à la Cloche d'Or. Hier soir, il y a eu des problèmes techniques et aujourd'hui, c'est la grève… Ce soir, je partirai un peu plus tôt du travail pour éviter la galère».

Sur le quai très clairsemé, Sarah, conseillère de vente à Luxembourg-Ville, fait bon cœur contre mauvaise fortune: «Je pense que ça va être un ''carnage'' sur la route. Avec ma collègue, on a bien étudié la situation et pris l'option du train, la moins pire des solutions…».