Cadavre démembré: «Ça fait penser aux cartels»: le choc à Mont-Saint-Martin

«On a du mal à y croire. C’est très choquant de voir cela à côté de chez nous. On pense à cette pauvre femme et à sa famille. Comment peut-on faire ça?», s’interrogeait un jeune homme, qui avait pu voir la dépouille. La découverte a été faite par un adolescent de 16 ans, peu après 13h. En état de choc, il a été pris en charge par les pompiers. «Au début, il pensait que c’était un mannequin», confie un autre témoin. Et d’ajouter: «On n'a jamais vu ça. Ce genre de choses fait penser aux cartels d’Amérique du Sud. On ne voit ça qu’à la télé».