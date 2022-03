Laura Felpin – «Ca n’allait pas bien se passer si je restais dans «Quotidien»

Laura Felpin : «Ça n’allait pas bien se passer si je restais dans «Quotidien»

L’humoriste Laura Felpin garde un souvenir plutôt amer de sa collaboration dans l’émission de Yann Barthès.

Invitée sur le podcast «Les gens qui doutent», mardi, la Française de 32 ans a révélé la raison de son départ. «La première année, c’était super», a-t-elle d’abord confié. Mais son rythme de travail a drastiquement augmenté quand elle a été reconduite pour une nouvelle saison. La production lui a demandé d’apparaître quatre fois par semaine. «Ça devenait un truc de malade. C’était quatre personnages par semaine, on faisait des minigénériques pour chaque personnage dix minutes avant de rentrer en plateau. Tout était lunaire, c’était fou», s’est souvenue Laura.

Ce surmenage a commencé à lui peser sur le moral. «Très vite, c’est devenu une contrainte. On cherchait d’autres concepts, mais on n’était pas assez nombreux pour les écrire», a-t-elle dit. Un soir, une de ses plaisanteries n’a pas plu à ses collaborateurs. Un déclic pour la comique, qui s’est dit qu’elle n’allait pas «se battre pour qu’ils trouvent ça marrant».

L’ambiance de travail devenant de plus en plus tendue, Laura a préféré donner sa démission. «J’ai senti que ça n’allait pas bien se passer si je restais», a-t-elle continué. En plus, de nombreux internautes se lâchaient sur Twitter en disant qu’ils la trouvaient de moins en moins drôle.