Messagerie vidéo: Ca ne rigole plus pour l’éditeur de Snapchat

Messagerie vidéo : Ça ne rigole plus pour l’éditeur de Snapchat

Introduite en 2018, l’application de bureau pour PC et Mac ne sera plus accessible, dès le 25 janvier.

Fini de s’amuser chez Snap. Après une année désastreuse marquée par un licenciement massif, la chute de son titre en bourse ou encore l’abandon de ses drones à selfies, c’est au tour de l’appareil photo pour Mac et PC de faire les frais de son régime minceur. À partir du 25 janvier, il ne sera plus possible de l’utiliser pour appliquer des filtres décalés sur son visage durant une visioconférence sur Zoom et autres Teams de Microsoft. Les habitués devront se contenter de filtres Snapchat sur la version web de l’application lancée cet automne, a relevé la firme sur son site.