Qatar: «Ca ne se refuse pas»: Gims justifie sa présence à la Coupe du monde

Dix jours après avoir confirmé qu’il chanterait durant la Coupe du monde de football, Gims était l’invité de France Inter et le chanteur de 36 ans a forcément été interrogé sur sa présence au Qatar, pour la clôture de l’événement. «C’est important de refaire la genèse, a commencé l’artiste. Ce deal, la FIFA me le propose il y a un peu plus de deux ans. On est dans un cadre spécial, le confinement. On est privé de liberté, on n’est pas bien, beaucoup de gens sont en dépression, le monde est en arrêt. On parle de la Coupe du monde, de chanter devant des milliards de personne. On est dans un cadre où ça ne se refuse pas.»