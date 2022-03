Ca roule sur les routes luxembourgeoises

Ça roule sur les routes luxembourgeoises

Ce matin, en ouvrant les volets, vous vous êtes dits qu’il fallait ressortir les doudounes et les bonnets et donc du coup faire preuve de patience sur les routes. Mais le trafic est plutôt fluide malgré la neige.

Il y a encore quelques jours, vous aviez tombé la veste et sirotiez un petit café sur une terrasse et vous voilà en train de préparer un bon chocolat chaud, en tapant la neige que vous avez sur les chaussures. Le printemps est là mais l’hiver a du mal à foutre le camp! Point positif: le trafic n’est pas vraiment perturbé.

Contacté par lessentiel.lu, l’Automobile Club de Luxembourg assure que la neige ne reste pas sur le sol. «Dans le centre et le sud du pays, ça circule normalement, contrairement au nord, où il est tombé 3-4 cm de neige et ça roule plus doucement». Prudence donc. La neige devrait se transformer en pluie dans le courant de la matinée. Côté températures, comptez entre 2 et 7°C du nord au sud au meilleur de la journée.