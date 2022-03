Ca se précise tout autour des hauts-fourneaux

Ça se précise tout autour des hauts-fourneaux

ESCH-BELVAL - Sur la Terrasse des hauts-fourneaux les pièces se mettent en place. Le puzzle complet vers 2013.

Mercredi, Claude Wiseler et François Biltgen, le ministre des Travaux publics et celui de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la secrétaire d'État Octavie Modert présentaient l'état d'avancement des travaux sur la Terrasse des hauts-fourneaux de la friche de Belval. L'ensemble a été morcelé en différentes étapes.