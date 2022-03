Ca sent un peu Roland-Garros…

Ça sent un peu Roland-Garros…

Glissades et spectacle garantis, c'est le coup d’envoi de la saison sur terre battue cette semaine avec le tournoi de Monte-Carlo. Avec un seul ultra favori.

Les Argentins comme Juan Monaco sont des spécialistes de la surface. (AFP)

Bye bye le dur et bonjour la terre rouge qui fait frémir le Court Central. Mais patience, le tournoi de la Porte d’Auteuil ne débute que le 24 mai. Durant les 6 semaines qui nous séparent de l’événement, les spécialistes vont faire leurs gammes et le plus talentueux d’entre eux est plutôt serein.

Rafael Nadal a-t-il la pression? «Non. Peut-être moins que jamais car j'ai gagné en Australie et à Indian Wells. J'ai fait mon meilleur début de saison. Cela me donne plus de sérénité que les années précédentes». Les choses sont dites, l’Espagnol ne flanchera pas. Il affrontera l’Argentin Chela pour son premier match.

Son adversaire de toujours, Roger Federer, lui, est dans le flou. Si côté vie personnelle, tout va bien puisqu’il a épousé sa compagne et future mère de son enfant, côté court, c’est un peu plus compliqué. Des résultats en baisse, un énervement palpable, la carrière longtemps si rectiligne de Roger Federer a pris une trajectoire floue à l'entame de sa saison sur terre battue. Battu ces trois dernières années par Nadal en finale de Monte-Carlo et de Roland-Garros, le Suisse paraît plus fragile que jamais au moment d'aborder son premier match sur la surface face à l'Italien Andreas Seppi mercredi.

Côté français, on compte sur deux «Mousquetaires», Gaël Monfils jouera face au Serbe Janko Tipsarevic, Gilles Simon affrontera l’Allemand Andreas Beck. Paul-Henri Mathieu aura fort à faire face à Nalbandian, Florent Serra joue Karlovic. Lundi, Julien Benneteau s’est fait sortir par Hernandez 6-4, 6-4 et Jérémy Chardy par Monaco 6-2, 7-5.