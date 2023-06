Confessions: «Ça s’est mal terminé»: Pamela Anderson raconte sa rupture avec Tommy Lee

«Mon premier mariage a été l'amour de ma vie, et j'ai eu deux fils magnifiques» : a confié Pamela Anderson à la journaliste de TF1. Avant d’ajouter : «Ça s'est mal terminé. La chose la plus difficile au monde est de quitter quelqu'un qu'on aime, même s'il y a des violences physiques», explique-t-elle. «Mais vous ne pouvez pas laisser vos enfants voir cela et penser que c'est normal».

Pamela Anderson et Tommy Lee ont été mariés de 1995 à 1998. AFP

Pour elle, ça a été «un grand sacrifice (…) parce que j'aimais tellement Tommy. Mais je ne pouvais plus accepter toutes ces violences. Je ne pouvais pas faire subir à mes enfants ce que j'avais vécu», en référence aux violences que son père infligeait à sa mère. «Donc j'ai dit: 'Non !' Et c'était difficile. J'étais détruite parce que je ne pouvais plus me sentir en sécurité avec la personne que j'aimais le plus».

«Je me sens bien toute seule»

«À l’inverse de votre mère, vous êtes partie», lance Audrey Crespo-Mara. «Oui», conclut la blonde. «J’ai choisi mes enfants, elle a choisi mon père».

Aujourd’hui, après cinq mariages, celle qui fêtera ses 57 ans le 1er juillet prochain, ne cherche plus à «remplir frénétiquement un espace qui ne pourra jamais être comblé. Parce que je me sens bien toute seule et je n’ai jamais ressenti ça avant. Il m’aura fallu 30 ans».