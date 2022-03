Circulation – Ca va coincer entre Thionville et Metz

Circulation : Ça va coincer entre Thionville et Metz

À partir de ce mardi et durant cinq semaines, le viaduc de Richemont sera en travaux: les automobilistes ne pourront circuler que sur une voie entre l’échangeur de Bertrange et la bifurcation A30/A31.

Il faudra être patient pour franchir le viaduc de Richemont jusqu’au 2 septembre. Un peu avant l'union de l'A30 et de l'A31, la voie de droite sera neutralisée sur l'A31 jusqu’au 23 août puis du 24 août au jeudi 2 septembre, ce sera celle de gauche. L’A31 a même été coupée entre 21h et 6h dans la nuit de lundi à mardi et le sera également dans les nuits du 24 au 24 août et du 2 au 3 septembre avec sortie obligatoire à l’échangeur de Bertrange.