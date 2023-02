Plusieurs mois de travaux autour d'Esch: «Ca va être la fin du monde, ça va être GTA le truc»

Avec la liaison Micheville, Belval et Audun-le-Tiche (France) seront reliés à l'autoroute A4. Durant les travaux, la circulation se fera sur une voie dans chaque sens

L'autoroute A4, entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich, est aussi en travaux dans le cadre de la liaison Micheville. Et ce jusqu'à l'été.

Professeur d'auto-école mais aussi humoriste, Daniel Moutinho, alias Joss Den Hellen, passe beaucoup de temps en voiture. Et les travaux à Esch l'ont inspiré. «Ça va être la fin du monde, lance-t-il d'emblée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Avec le travail, je vais, je reviens à Esch tout le temps [...] Je sais déjà, tu vas te rapprocher trop près d'une voiture, il va sortir, il va vouloir te défoncer. Ça va être GTA le truc».

Vue plus de 7 400 fois sur TikTok, 1 500 sur Instagram et 1 000 sur Facebook, sa vidéo a suscité de nombreux commentaires. «Je vais prendre une année sabbatique», ironise une internaute. «Je vais m'armer de patience. J'économise pour un hélicoptère», ajoute un autre.

Et de la patience il va en falloir aux nombreux usagers qui circulent à Esch. Une partie du boulevard Grande-Duchesse Charlotte est en travaux et fermée durant quatorze mois. Cela pour permettre «la construction de la rampe d’accès du nouveau supermarché et le déplacement des infrastructures souterraines pour, entre autres, l’implémentation future du tracé du tram», précise la ville d'Esch.